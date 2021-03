Tvrdý, tvrdší, ešte tvrdší a najtvrdší lockdown

Globálne farmaceutické korporácie a ich tykadlá v Igyho "konzíliu odborníkov" majú záujem na drahom očkovaní a testovaní a nie na lacnej ambulantnej liečbe...

Od Vianoc máme "tvrdý" lockdown, lebo plošné testovanie zlyhalo. Od 3. 3. máme "ešte tvrdší", lebo "tvrdý" v kombinácii s plošným testovaním nič nezmenil. Od 21. 3. bude teda "najtvrdší", pretože predchádzajúce lockdowny nemali žiadny účinok. Denný prírastok pozitívnych na úrovni 5 - 7 tis. a vysoký počet úmrtí. No a vakcíny už mŕtvym a chorým nateraz moc nepomôžu. Nebolo by konečne dobré namiesto toho lockdownového (resp. downového) a testovacieho cirkusu aby sa nakazení po prvých príznakoch liečili lacnými, overenými a účinnými liekmi? Samozrejme tie by museli byť dostupné. Prečo tomu tak nie je? Prečo sú občania odkázaní na čierny trh? Pretože globálne farmaceutické korporácie a ich tykadlá v Igyho "konzíliu odborníkov" majú záujem na drahom očkovaní a testovaní a nie na lacnej ambulantnej liečbe. Či sa tak jedná o určitú formu organizovaného zločinu, tak to je už na diskusiu iného formátu.