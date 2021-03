Školy ako ohniská nákazy

Epidemiologická situácia na Slovensku je veľmi zlá s tendenciou sa zhoršovať. Či je to dôsledkom ignorácie vládnych opatrení alebo je spôsobená zúfalým nedostatkom účinných liekov v lekárňach a znefunkčneným ambulantným sektorom

Dňa 28. 2. 2021 vláda SR na svojom rokovaní vzala na vedomie informáciu o návrhu aktualizácie opatrení s cieľom zastaviť nárast hospitalizácií a spomaliť šírenie infekcie koronavírusu. Materiál bol predložený na rokovanie predsedom vlády SR, pričom tá svojim uznesením č. 122/2021 uložila ministrom zabezpečiť plnenie opatrení vo svojej pôsobnosti obsiahnutých v návrhu aktualizácie opatrení s cieľom zastaviť nárast hospitalizácií a spomaliť šírenie infekcie koronavírusu. Z uvedeného jasne a zrozumiteľne vyplýva, že napríklad minister školstva má zabezpečiť plnenie spočívajúce v zachovaní možnosti predškolskej a školskej dochádzky 1. stupňa pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce.

Tento systém prezenčnej formy výučby určený pre žiakov tých rodičov, ktorých fyzická prítomnosť na pracovisku je pre zamestnávateľov nevyhnutná, mal začať platiť odo dňa 3. 3. 2021. Termín sa následne posunul na deň 8. 3. 2021. Školy avizovali, že okrem dnes už štandardných dokumentov a čestných vyhlásení rodičov budú požadovať aj potvrdenia zamestnávateľov.

Uvedomujeme si, že kombinácia dištančnej a prezenčnej formy vyučovanie je pre učiteľa v reálnom čase určitou záťažou. Preto pravdepodobne školy ustupujú od žiadosti o predloženie potvrdenia zamestnávateľov a avizujú, že sú pripravené zabezpečiť prezenčnú formu vyučovania pre všetkých žiakov. Tento naoko ústretový krok je však sofistikovaným nátlakom na rodičov k tomu, aby deti do škôl posielali. A to aj v prípadoch, kedy aspoň jeden rodičov svoje pracovné povinnosti vykonáva z miesta pobytu. Dá sa tiež pochopiť to, že po očkovaní opadne z učiteľov veľká dávka stresu z nákazy, preto veci začínaj vidieť inak. Ťažko sa však chápe neochota školy zabezpečiť účasť žiakov v dištančnom vzdelávaní na vyučovaní v reálnom čase prostredníctvom technických prostriedkov.

Všetci veľmi dobre vieme, aké potrebné je vzdelávanie sa detí a ich sociálne interakcie. Je tiež pravdou, že dištančná forma vzdelávania nenahradí plnohodnotne štandardné vyučovanie, avšak v tejto situácii je to dobré a racionálne riešenie. Je pochopiteľné, že práca je prostriedkom zaobstarania si nevyhnutných zdrojov pre výživu a ďalšie výdavky spojené s chodom domácnosti. A je jasné, že zďaleka nie všetci môžu vykonávať svoju prácu z domu. A práve pre túto kategóriu rodičov sa má zabezpečiť prezenčná forma vyučovania ich detí.

Je potrebné zdôrazniť, že každé písané opatrenie legálnej štátnej moci so všeobecnou platnosťou a záväznosťou, bez ohľadu na to ako sa formálne nazýva a uvádza, sa musí vykladať a chápať nielen striktne podľa jeho obsahu, ale predovšetkým podľa zmyslu a významu, ktorý sleduje. Zmyslom a významom uvedeného vládneho aktu je zastavenie nárastu hospitalizácií a spomalenie šírenia infekcie koronavírusu. To čoho sme však dnes svedkami je obchádzanie daného cieľa, pretože prezenčná forma vyučovania na školách mu priamo odporuje.

Školy sa tak môžu stať a dokonca stávajú ložiskami epidémie alebo uzlami resp. akýmisi výhybkami trás tejto vírusovej pliagy. To potvrdzuje aj skutočnosť, že v 9. týždni regionálny hygienik s územnou pôsobnosťou pre okresy Prievidza a Partizánske vydal rekordný počet karanténnych opatrení (obdobie jedného kalendárneho týždňa) adresovaných školským zariadeniam. Bolo ich celkom 27.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach » covid-19 (ruvzpd.sk)

Majme na pamäti, že epidemiologická situácia na Slovensku je veľmi zlá s tendenciou sa zhoršovať. Či je to dôsledkom ignorácie vládnych opatrení alebo je spôsobená zúfalým nedostatkom účinných liekov v lekárňach a znefunkčneným ambulantným sektorom, o tom vie asi každý človek svoje.