Tragédia pri Hejciach v procese odtajnenia vyšetrovacieho spisu

v prípade potvrdenia pochybností o zlom technickom stave stroja by sa vyšetrovatelia mohli pýtať na okolnosti generálnej opravy, bežných opráv a údržby, prístrojového vybavenia...

v prípade potvrdenia indícií o havarijnom stave stroja by sa vyšetrovatelia mohli pýtať na okolnosti prevádzky, dôvody vyslania na misiu a osoby zodpovedné za povolenie letu...

v prípade, že by sa potvrdili pochybenia pri záchrannej akcii, vyšetrovatelia by sa mohli pýtať na to, či a koľko zranených osôb mohlo ešte žiť...